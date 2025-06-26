Москвичей предупредили о резком подорожании элитных квартир

Новые элитные квартиры в Москве могут подорожать на 10–12% во втором полугодии, спрогнозировала для «Газеты.Ru» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

«У первичной элитной недвижимости в столице сохраняется высокий потенциал для реальной коррекции цен вверх — возможно, еще на 10–12% до конца года. В первую очередь это будет связано с отложенным спросом. На фоне постепенного снижения ключевой ставки клиенты будут активнее снимать средства с депозитов и инвестировать в надежные недвижимые активы. Кроме того, не прекращается приток в Москву региональных бизнесменов, сумевших упрочить свое состояние благодаря успешному участию в политике импортозамещения. Так что во второй половине 2025 года на первичном элитном рынке Москвы будут расти и спрос, и цены», — отметила Раджабова.

По ее словам, средняя цена квадратного метра на первичном элитном рынке Москвы сегодня составляет 2,33 млн руб. С начала года показатель вырос на 9,9%. Раджабова уточнила, что во многом рост цен был обусловлен изменением структуры экспозиции — в первой половине 2025 года в сегменте состоялся всего один старт, однако несколько делюкс-проектов перешли к открытым продажам, что заметно отразилось на статистике. Поэтому несмотря на активный спрос и постепенное исчерпание экспозиции (347 договоров долевого участия в январе — мае без учета оптовых сделок), объем открытого предложения даже вырос относительно начала января на 4,8%.

Ранее россиян предупредили о подорожании вторичных квартир.