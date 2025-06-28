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Украина столкнулась с резким сокращением газодобычи после атак на инфраструктуру

Депутат Рады Нагорняк: Украина лишилась половины мощностей по добыче газа
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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что Украина потеряла около половины мощностей по добыче природного газа в результате атак на энергетическую инфраструктуру в период с декабря 2023 по март 2024 года. По его словам, озвученным в эфире телеканала «Новости Live», страна теперь вынуждена значительно увеличивать объемы импорта газа для покрытия внутренних потребностей.

Нагорняк отметил, что серьезный урон понесли как государственная компания «Укргаздобыча», так и частные операторы. По его оценкам, восстановление газодобывающего сектора потребует нескольких лет работы и многомиллиардных инвестиций. Парламентарий подчеркнул необходимость открытого информирования населения о реальном положении дел в энергетической сфере.

20 июня депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что министр энергетики Украины Герман Галущенко признал ситуацию с газом в стране сложной. Незадолго до этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Галущенко вызовут в парламент из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону.

Ранее «Нафтогаз Украины» направил платежное требование к «Газпрому».

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