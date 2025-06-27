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Три трека Kizaru запретили за пропаганду наркотиков

Суд в Петербурге заблокировал три трека рэпера Kizaru
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@kizaru/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Три трека рэпера Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) запретили за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Соответствующее решение вынес Невский районный суд. По решению суда пять ссылок с песнями «Пакуем», «Что за бизнес» и «Наркос» должны быть удалены.

В 2014 году Kizaru переехал в Барселону после ареста в Санкт-Петербурге за торговлю наркотиками. Он находился в розыске Интерпола, был задержан в начале 2016 года и отбывал наказание в испанской тюрьме около трех с половиной месяцев. 14 ноября 2021 года был арестован Интерполом в Германии на 4 месяца.

Въезд на территорию России для исполнителя закрыт.

О том, что прокуратура Петербурга потребовала удалить ссылки, стало известно накануне.

Накануне Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

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