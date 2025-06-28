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Армянская церковь назвала задержание архиепископа «личной местью» и призвала его отпустить

Армянская церковь призвала освободить задержанного архиепископа Аджапахяна
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president.am

Армянская апостольская церковь в заявлении на своем сайте призвала суд и власти республики немедленно освободить задержанного за призывы к свержению власти архиепископа Микаэла Аджапахяна.

Там назвали решение по его делу «необоснованным и незаконным», а также «принятым под определенным политическим давлением».

«Предпринятые в отношении архиепископа Микаэла шаги являются ничем иным, как в классическом понимании политическим преследованием и проявлением личной мести человека», — говорится в пресс-релизе.

Накануне в городе Вагаршапат, на территории первопрестольного святого Эчмиадзина — духовного центра Армянской апостольской церкви, произошла потасовка между силовиками и священниками. К резиденции католикоса всех армян Гарегина II были отправлены четыре спецподразделения. Они пытались задержать архиепископа Аджапахяна, но священники и прихожане не позволили им это сделать. Спустя некоторое время он сам вышел к правоохранителям, выразил готовность проследовать за ними и заявил, что не представляет угрозы для Армении.

В итоге против Аджапахяна в СК возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя. Это произошло после заявления премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Армении и захвату власти.

Ранее Пашинян пообещал ненадолго отказаться от оскорблений.

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