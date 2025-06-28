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Пашиняна заподозрили в сборе досье на Армянскую церковь

Экс-омбудсмен Татоян: Пашинян поручил собрать досье на главу и священство ААЦ
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил силовикам собрать досье на главу и священство Армянской апостольской церкви. Такое мнение высказал бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, чьи слова передает Sputnik Армения.

«Соответствующим органам был спущен указ собрать информацию о личной жизни католикоса. Эта информация появилась в публичном поле и не была опровергнута. Все очевидно даже из статусов премьера, и он использует это как политический дивиденд», — заявил правозащитник.

Одновременно он упрекнул Пашиняна в пропаганде дискриминации, нетерпимости и враждебности в отношении духовенства с использованием административного ресурса.

27 июня арестованный по делу о призывах к свержению власти Ширакский архиепископ Микаэл Аджапахян назвал власти угрозой стране.

26 июня суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, политического оппонента премьер-министра Никола Пашиняна, на два месяца по делу о захвате власти.

Следственный комитет Армении считает Галстаняна и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов. Несколько фигурантов дела уже задержаны, в том числе депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян и помощник архиепископа Мовсес Шарбатян.

Арестованные связаны с движением «Священная борьба», которое, по утверждению властей, стояло за якобы предотвращенной попыткой переворота.

Ранее Пашинян призвал главу Армянской церкви уйти в отставку после рождения ребенка.

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