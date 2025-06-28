На месте крушения легкомоторного самолета в Подмосковье не нашли разрушений

На месте крушения легкомоторного самолета ЯК-52 в Подмосковье не обнаружили разрушений, возгорание было ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, спасатели ликвидировали возгорание на площади около 5 квадратных метров в 14.10 мск. Кроме того, уточняется, что разбившийся самолет вылетел с аэродрома Северка.

В МЧС заявили, что к работам в настоящий момент привлечено 23 человека и 8 единиц техники. Специалисты по-прежнему осматривают место происшествия, выясняют все причины и условия случившегося.

28 июня Telegram-канал SHOT сообщал, что в Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета, в результате которого, по предварительным данным, погибли 4 человека. Инцидент случился в районе деревни Паново недалеко от Коломны. По информации источника, воздушное судно загорелось сразу после падения.

Ранее в РФ вертолет с 6 членами экипажа экстренно сел в поле из-за отказа двигателя.