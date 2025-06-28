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Сбой произошел в работе российского сотового оператора

В работе оператора T2 произошел сбой, позже проблему устранили
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T2

Сотовый оператор T2 столкнулся с техническим сбоем, о котором сообщили тысячи пользователей. По данным сервиса Downdetector, за сутки поступило около 13 тысяч жалоб, при этом пик – 3 тысячи обращений – пришелся на период с 11:00 до 12:00 по московскому времени.

Абоненты жаловались на отсутствие связи, проблемы с доступом к мобильному приложению и сайту оператора. В центре Москвы отмечались перебои с интернетом. Более половины сообщений поступило от пользователей Android, чаще всего – от жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Нижегородской области.

«Возникли кратковременные неполадки в работе некоторых сервисов. Наши специалисты оперативно устранили проблему, сервисы полностью восстановлены. Приносим извинения за доставленные неудобства», – сообщили РБК в пресс-службе T2.

13 июня в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) сообщили о массовых сбоях в работе мобильного интернета.

Днем ранее в Тюменской области 3,7 тысячи человек пожаловались на проблемы с интернетом. Интернет пропадал еще вечером 11 июня. Мобильные операторы t2 и «МегаФон» заявили, что трудности возникли по независящим от них причинам.

Ранее сообщалось, что россиян не будут оповещать об отключении интернета.

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