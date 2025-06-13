Массовые сбои интернета замечены в Югре

В ХМАО сообщают о массовых сбоях в работе мобильного интернета

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) сообщают о массовых сбоях в работе мобильного интернета. Сообщение передает издание URA.RU.

«Сейчас по независящим от МТС причинам в некоторых районах могут наблюдаться сложности с использованием мобильного интернета. Рекомендуем воспользоваться Wi-Fi», — сообщили в пресс-службе МТС.

О подобных проблемах сообщают также пользователи TE2 и «Мегафона». Уточняется, что только за последний час поступило не менее сотни обращений в связи с неработающим мобильным интернетом.

До этого в Роскомнадзоре сообщили, что массовый сбой в работе зарубежных сервисов, таких как Google и Cloudflare, может быть связан со сбоем на иностранной инфраструктуре.

В четверг в Тюменской области 3,7 тысячи человек пожаловались на проблемы с интернетом. Интернет пропадал еще вечером 11 июня. Мобильные операторы t2 и «МегаФон» заявили, что трудности возникли по независящим от них причинам.

Ранее в Петербурге произошел сбой в работе сотовой связи и мобильного интернета.