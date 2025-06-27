На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, от кого зависит место и роль РФ и Белоруссии на будущей карте мира

Лукашенко призвал оградить молодежь России и Белоруссии от ложных смыслов
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Будущее России и Белоруссии находится в руках молодого поколения, и именно от него зависит, какое место и роль займут две страны на геополитической карте мира. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

Глава государства обратил внимание на то, что молодежь необходимо оградить от навязывания ложных смыслов в мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против народов Белоруссии и России.

«Современная молодежь растет в стремительно меняющемся мире. В мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против наших народов, нашей истории, традиционных ценностей и идеалов», — сказал Лукашенко в видеообращении к участникам XII Форума регионов России и Белоруссии.

Президент также добавил, что молодому поколению надо показать, через что пришлось пройти их предкам на пути к суверенитету, безопасной и созидательной жизни в странах.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что молодежи важно знать правду о подвиге своих предков в годы Второй мировой войны.

Российский лидер напомнил, что в основу победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне легли вера в Отечество и традиционные ценности, которые морально и духовно поддерживали советских бойцов.

Ранее Путин призвал помешать возрождению нацизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами