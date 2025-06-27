Лукашенко рассказал, от кого зависит место и роль РФ и Белоруссии на будущей карте мира

Будущее России и Белоруссии находится в руках молодого поколения, и именно от него зависит, какое место и роль займут две страны на геополитической карте мира. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

Глава государства обратил внимание на то, что молодежь необходимо оградить от навязывания ложных смыслов в мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против народов Белоруссии и России.

«Современная молодежь растет в стремительно меняющемся мире. В мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против наших народов, нашей истории, традиционных ценностей и идеалов», — сказал Лукашенко в видеообращении к участникам XII Форума регионов России и Белоруссии.

Президент также добавил, что молодому поколению надо показать, через что пришлось пройти их предкам на пути к суверенитету, безопасной и созидательной жизни в странах.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что молодежи важно знать правду о подвиге своих предков в годы Второй мировой войны.

Российский лидер напомнил, что в основу победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне легли вера в Отечество и традиционные ценности, которые морально и духовно поддерживали советских бойцов.

Ранее Путин призвал помешать возрождению нацизма.