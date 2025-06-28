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В Красноярском крае произошел обвал грунта

Обвал грунта на глубине 25 метров произошел возле рудника «Маяк» в Норильске
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МВД 24

В Норильске возле рудника «Маяк» обрушился грунт на глубине 25 метров, ведутся поиски пропавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

«Сегодня рано утром возле рудника «Маяк» в районе Талнах города Норильска обрушился грунт площадью 132 квадратных метра на глубине 25 метров», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте обвала располагался вагончик, предположительно, с женщиной-сторожем.

По данным ведомства, на месте происшествия сейчас работают сотрудники спецслужб и ПАО «Норильский никель», проводятся мероприятия по обнаружению пропавших.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту инцидента.

До этого граждане Киргизии пострадали в результате обвала грунта в Геленджике Краснодарского края. Сообщалось, что грунт и скальная порода сошли во время работ на одной из строительных площадок города.

Ранее в Брянской области возбудили уголовное дело после того, как двух мальчиков засыпало песком.

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