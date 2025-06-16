Уголовное дело возбудили после того, как двух мальчиков засыпало песком в Брянской области

В Брянской области возбудили дело после того, как детей засыпало песком

В Брянской области возбудили уголовное дело после того, как двое 15-летних детей не выжили из-за схода грунта в карьере. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Двух мальчиков нашли под обвалившимся песком на склоне песчаного карьера, расположенного в нескольких километрах от поселка Бытошь Дятьковского района. Предварительно, они ловили рыбу и сделали подкоп в крутом склоне карьера. Посл этого произошел сход грунта, и их засыпало песком.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Следователи работают на месте происшествия.

До этого в Волгоградской области 11-летнюю девочку засыпало песком в овраге. Находившиеся рядом дети самостоятельно откопали школьницу и сообщили о произошедшем взрослым. На место были вызваны медики, но спасти пострадавшую не удалось.

Ранее разнорабочего засыпало песком во время замены канализации в Ленобласти, он не выжил.