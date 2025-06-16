На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело возбудили после того, как двух мальчиков засыпало песком в Брянской области

В Брянской области возбудили дело после того, как детей засыпало песком
close
Telegram-канал Брянский Следком

В Брянской области возбудили уголовное дело после того, как двое 15-летних детей не выжили из-за схода грунта в карьере. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Двух мальчиков нашли под обвалившимся песком на склоне песчаного карьера, расположенного в нескольких километрах от поселка Бытошь Дятьковского района. Предварительно, они ловили рыбу и сделали подкоп в крутом склоне карьера. Посл этого произошел сход грунта, и их засыпало песком.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Следователи работают на месте происшествия.

До этого в Волгоградской области 11-летнюю девочку засыпало песком в овраге. Находившиеся рядом дети самостоятельно откопали школьницу и сообщили о произошедшем взрослым. На место были вызваны медики, но спасти пострадавшую не удалось.

Ранее разнорабочего засыпало песком во время замены канализации в Ленобласти, он не выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами