В Свердловской области отменили строительство завода из-за протестов жителей

Врио главы Свердловской области Денис Паслер сообщил о расторжении концессии на строительство мусороперерабатывающего завода в Сысертском районе из-за многолетних протестов жителей. Такую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, решение об отмене строительства завода он принял спустя три месяца консультаций с жителями и специалистами.

«Это не значит, что вопрос экологии и обращения с отходами не будет решаться. Нам никуда не деться от размещения объектов сбора и переработки твердых коммунальных отходов. За этим наше чистое и здоровое будущее», — подчеркнул Паслер.

По его словам, последующие решения по сооружению мусороперерабатывающих заводов будут приниматься с учетом мнения населения.

До этого Минприроды сообщило, что нацпроект «Экология» построил 253 мусороперерабатывающих завода. Кроме того, благодаря проекту в Чите более 12 тысяч домовладений перешли с угольного на газовое отопление.

Ранее сын Паслера вернулся из США в Россию.