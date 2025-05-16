Сын Паслера вернулся из США в Россию

Хоккеист Денис Паслер, сын временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера, вернулся в Екатеринбург. Об этом рассказал сам Паслер-старший в интервью «Областной газете», которую цитирует URA.RU.

«Сейчас Денис в Екатеринбурге. Ему 17 лет --13 из которых он занимается хоккеем. Профессиональный спорт — его личный выбор, которому он целеустремленно следует. Действительно, его, наряду с другими молодыми спортсменами, пригласили на определенный период потренироваться в США, и он согласился. При этом никогда не шла речь о том, что он остается там жить или продолжает там учебу», — рассказал Паслер.

В сентябре 2024 года решение Паслера-старшего отправить своего сына Дениса Паслера на тренировки в Соединенные Штаты вызвало критику в социальных сетях.

Некоторые пользователи напомнили, что его отец находится под санкциями и неоднократно осуждал политику Запада.

Ранее Паслер предложил доплачивать чиновникам за ведение соцсетей.