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Сын Паслера вернулся из США в Россию

Хоккеист Паслер, сын врио губернатора Дениса Паслера, вернулся в Екатеринбург
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Д13 Юность Екатеринбург

Хоккеист Денис Паслер, сын временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера, вернулся в Екатеринбург. Об этом рассказал сам Паслер-старший в интервью «Областной газете», которую цитирует URA.RU.

«Сейчас Денис в Екатеринбурге. Ему 17 лет --13 из которых он занимается хоккеем. Профессиональный спорт — его личный выбор, которому он целеустремленно следует. Действительно, его, наряду с другими молодыми спортсменами, пригласили на определенный период потренироваться в США, и он согласился. При этом никогда не шла речь о том, что он остается там жить или продолжает там учебу», — рассказал Паслер.

В сентябре 2024 года решение Паслера-старшего отправить своего сына Дениса Паслера на тренировки в Соединенные Штаты вызвало критику в социальных сетях.

Некоторые пользователи напомнили, что его отец находится под санкциями и неоднократно осуждал политику Запада.

Ранее Паслер предложил доплачивать чиновникам за ведение соцсетей.

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