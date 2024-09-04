В России построили 253 мусороперерабатывающих завода

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов представил предварительные итоги национального проекта «Экология», который завершится в 2024 году. Как пишет ТАСС, в рамках проекта было построено 253 мусороперерабатывающих завода и очищено около 2 тысяч километров русел рек.

«Построено 253 мусороперерабатывающих завода, расчищено почти 2 тыс. километров русел рек, построено 116 километров дамб. Если говорить о Дальнем Востоке, раз мы на Восточном экономическом форуме, то в округе ликвидировано шесть объектов накопленного вреда», — сообщил министр. Также на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Магадане и Приморье было поднято и утилизировано 136 затонувших судов, а еще 82 находятся в процессе ликвидации, добавил Козлов.

По словам главы ведомства, значительным достижением проекта стало совершенствование законодательства, которое теперь не позволяет собственникам затапливать суда по своему усмотрению.

Кроме того, благодаря проекту в Чите более 12 тысяч домовладений перешли с угольного на газовое отопление.

Проведена реконструкция двух теплоэлектроцентралей и восьми котельных. Также для всех дальневосточных регионов было закуплено около 7 тысяч единиц техники для лесного хозяйства и борьбы с лесными пожарами.

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