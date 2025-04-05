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В Москве строительный кран рухнул на бетономешалку с водителем

В Москве строительный кран упал на бетономешалку вместе с водителем внутри
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Telegram-канал «SHOT»

На стройке в Москве строительный кран рухнул прямо на бетономешалку, где в тот момент находился водитель — он едва успел покинуть кабину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«ЧП произошло сегодня днем на севере столицы на территории стройки на Выборгской улице. По словам очевидцев, под краном провалилась земля, машинист ничего не смог сделать и машина опрокинулась, а стрела упала прямо на кабину стоявшей неподалеку бетономешалки», — говорится в публикации.

Отмечается, что крановщик получил легкие ушибы и сильно испугался. Водителю бетономешалки же удалось вовремя покинуть салон.

До этого в Новосибирске женщина выпала из автобуса на ходу.

«Инцидент произошел вчера в пять часов вечера на остановке «25 лет Октября». По словам очевидцев, во время пересадки пассажиров автобус начал движение с открытыми дверями. В этот момент женщина, потеряв равновесие, выпала на проезжую часть», – говорится в публикации Telegram-канала «Инцидент Новосибирск».

Ранее в центре Москвы массовое ДТП перекрыло дороги.

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