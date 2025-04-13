Врачи борются за жизнь рабочего, получившего страшные травмы при падении крана в Тобольске

В Тобольске на заводе при выполнении работ опрокинулся кран, пострадал работник

На заводе в Тобольске произошло ЧП — при выполнении работ опрокинулся мобильный кран. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

Пострадавший работник был доставлен в реанимационное отделение областной больницы №3 с тяжелейшими травмами. Медики оценивают его состояние как критическое.

Как уточняет Telegram-канал «Новости Тюмени | 72.RU», ЧП произошло утром 11 апреля. Судя по видео, во время работ произошла авария с мобильным краном Liebherr. В компании «Сибур» заявили, что «сотрудник подрядной организации, выполняя общестроительные работы, получил травму из-за падения стрелы автокрана».

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

5 апреля на стройке в Москве строительный кран рухнул прямо на бетономешалку, где в тот момент находился водитель — он едва успел покинуть кабину.

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