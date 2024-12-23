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В Калуге во время падения башенного крана пострадал человек, его не спасли

В Калуге на стройплощадке упал башенный кран
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Прокуратура Калужской области

В Калуге проводят проверку после падения крана на строительной площадке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на улице Фомушкина. По предварительной информации, упал башенный кран. Пострадал один человек, спасти его не удалось. О том, что могло стать причиной произошедшего, не сообщается.

На кадрах с места инцидента заметно, как конструкция сначала немного покачивается, но спустя несколько секунд летит вниз. Судя по видео, строящееся здание не затронуто.

На данный момент на месте работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого подобный инцидент произошел в Уфе. На стройплощадке многоэтажного дома рухнул башенный кран. В момент падения внутри находились два монтажника. Мужчины упали с высоты двадцати метров. Оба получили травмы, их госпитализировали в медучреждение.

Ранее рухнувшая стрела строительного крана придавила рабочего в Нижегородской области.

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