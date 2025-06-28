Названа дата экспертизы по делу погибшей в Японии россиянки

Экспертиза по делу погибшей в Японии россиянки пройдет в понедельник, 30 июня. Об этом РИА Новости рассказали в головном отделении полиции префектуры Осака.

«‎В настоящее время время смерти не установлено. На понедельник запланировано проведение экспертизы для определения обстоятельств и времени смерти», — сказали в ведомстве.

На вопрос о том, состоялись ли уже беседы с родственниками погибшей, представитель осакской полиции уточнил, что пока не может разглашать детали следственных мероприятий.

28 июня полицейские префектуры Осака в Японии обнаружили мертвой 50-летнюю гражданку России в квартире, где она проживала. Правоохранители не исключают версию убийства. Уточняется, что на лице и теле женщины есть следы побоев и кровоподтеки.

В полицию обратился ее супруг, также гражданин РФ. По данным агентства Kyodo, муж скончавшейся проживает отдельно и не мог связаться с женщиной несколько дней. Отмечается, что из квартиры, по предварительным данным, ничего не пропало, а входная дверь была закрыта.

В данный момент ведется расследование. Российские дипломаты находятся на связи с японской полицией.

Ранее в США нашли пропавшую более 60 лет назад женщину.