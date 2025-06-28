Пятидесятилетнюю россиянку нашли мертвой в Японии

Полицейские префектуры Осака в Японии обнаружили мертвой 50-летнюю гражданку России в квартире, где она проживала. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Правоохранители не исключает версию убийства. Уточняется, что на лице и теле женщины есть следы побоев и кровоподтеки.

В полицию обратился ее супруг, также гражданин РФ. По данным агентства, муж скончавшейся проживает отдельно и не мог связаться с женщиной несколько дней.

Отмечается, что из квартиры, по предварительным данным, ничего не пропало, а входная дверь была закрыта.

В данный момент ведется расследование. Российские дипломаты находятся на связи с японской полицией.

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