В США нашли пропавшую более 60 лет назад женщину

Guardian: в США нашлась пропавшая в 1962 году в Висконсине женщина

В США нашли женщину, которая свыше 60 лет лет числилась пропавшей без вести. Об этом сообщает британская газета Guardian.

20-летняя жительница штата Висконсин Одри Бакеберг исчезла в июле 1962 года. С тех пор о матери двоих детей ничего не было известно. По имеющимся сведениям, Бакеберг, которой сейчас 82 года, обнаружили за пределами Висконсина. Выяснилось, что женщина не была похищена, а ушла из дома по собственной воле. Причиной такого поступка стало постоянное насилие со стороны ее мужа.

Бакеберг нашли в результате проверки старых нераскрытых преступлений. Полицейские обнаружили женщину в результате поиска в интернете.

20 апреля сообщалось, что пропавший в США во время разрушительного урагана йоркширский терьер вернулся к хозяйке спустя пять лет.

14 марта сообщалось, что в Эквадоре спасли рыбака из Перу, который провел 95 дней в море.

Ранее было названо число пропавших без вести российских подростков.