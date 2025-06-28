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В Госдуме предложили перевести на бюджет ставших отцами студентов

Слуцкий: студентов, ставших отцами во время учебы, нужно переводить на бюджет
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил в Минобрнауки России обращение, в рамках которого предложил переводить студентов, ставших отцами, на бесплатное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, предоставив право на переход с платного обучения на бесплатное не только женщинам, родившим ребенка в период обучения, но и обучающимся, ставшими отцами в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», — говорится в обращении.

Слуцкий добавил, что подобное решение является мерой поддержки молодых семей. Лидер партии также предложил предоставлять право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%, если обучающиеся на платной основе студенты стали родителями.

В январе депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что для российских студентов с детьми нужно ввести новую льготу — стопроцентную компенсацию за проезд на любом виде общественного транспорта. Такое предложение парламентарий направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Ранее в Госдуме поддержали идею повысить декретные выплаты студенткам в 10 раз.

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