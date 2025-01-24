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В Госдуме хотят ввести бесплатный проезд для студентов с детьми

Депутат Лантратова: студенты с детьми должны ездить на транспорте бесплатно
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Для российских студентов с детьми нужно ввести новую льготу — стопроцентную компенсацию за проезд на любом виде общественного транспорта. Такое предложение депутат Госдумы Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении Лантратова заявила, что среди студентов вузов много молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, на которых лежит ответственность за рост рождаемости. При этом они, по ее мнению, относятся к уязвимой категории населения, так как им сложно совмещать учебу и семейные обязанности.

Депутат напомнила, что студенты имеют льготы на проезд, однако их размер и порядок предоставления в каждом различаются в зависимости от региона. Она призвала ввести единую для всех компенсацию проезда в размере 100% его стоимости, распространив эту меру на все виды транспорта. Право на такие льготы должны иметь студенты-очники вузов и ссузов, считает парламентарий.

Новая мера поддержки повысит эффективность господдержки молодых семей и внесет вклад в улучшение демографии, убеждена Лантратова.

Напомним, Минтруд на днях выступил с идеей повысить декретные выплаты студенткам-очницам на 100%, соответствующий законопроект ведомство намерено в ближайшее время внести в Госдуму. Если его одобрят, то пособие студенток по беременности и родам вырастет до 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от размера прожиточного минимума региона.

Ранее в России составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для студентов.

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