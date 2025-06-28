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Правоохранительные органы начали проверку после попытки изнасилования ребенка в лагере

На Кубани начали проверку после попытки изнасилования ребенка в лагере
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Global Look Press

На Кубани правоохранительные органы начали проверку из-за сообщения о попытке изнасилования ребенка в детском лагере. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Правоохранители начали проверку в связи сообщением о попытке изнасилования ребенка в детском лагере под Туапсе. Отмечается, что обращений в полицию по факту случившегося не поступало.

Прокуратура региона организовала процессуальную проверку по факту сообщения о возможном совершении преступления в отношении ребенка. Стражи порядка дадут оценку действиям работников детского учреждения по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Инцидент произошел в оздоровительном учреждении под Туапсе. С начала смены мальчики на пару лет старше стали травить мальчика из Петербурга — причина не уточняется. В какой-то момент обидчики попытались надругаться над ребенком, предположительно, плечиками для одежды.

Ранее мужчина обманом привез туристку в отель после фотосессии и изнасиловал.

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