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В краснодарском лагере дети пытались изнасиловать мальчика из Петербурга

Mash: под Туапсе школьники едва не изнасиловали мальчика из Петербурга
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Freepik

Мальчик из Петербурга приехал в краснодарский лагерь и пострадал от издевательств старших детей. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в оздоровительном учреждении под Туапсе. По данным Telegram-канала, с начала смены мальчики на пару лет старше стали травить ребенка по неуказанной причине.

«Его оскорбляли, травили и самое унизительное – поставили на четвереньки и попытались надругаться, предположительно, плечиками для одежды», – сообщается в публикации.

Смена длилась три недели, о том, что с ним происходило, школьник рассказал родителям, только когда вернулся домой. Узнав о ситуации, родители обратились в правоохранительные органы.

До этого в Тульской области 14-летнего подростка задержали за изнасилование мальчика на смене в детском лагере. Сколько лет пострадавшему, не уточняется.
Школьник не привлекался к ответственности, на учете не состоял.

Ранее мужчина обманом привез туристку в отель после фотосессии и изнасиловал.

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