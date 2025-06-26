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Мужчина обманом привез туристку в отель после фотосессии и изнасиловал

В Индии мужчина изнасиловал туристку из Франции после фотосессии
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Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Житель Индии изнасиловал туристку из Франции после фотосессии. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в городе Удайпур. По данным издания, женщина вместе с другими моделями участвовала в рекламной фотосессии смартфонов, которую устроила местная компания по организации мероприятий.

После мероприятия модели и некоторые сотрудники компании выпивали в одном из ресторанов. По словам пострадавшей, сотрудник по имени Сиддхарт предложил ей посмотреть на достопримечательности, однако на самом деле он привез француженку в отель, где изнасиловал.

Некоторое время подозреваемый был в бегах, но вскоре его задержали. Он сознался в содеянном.

Известно, что с пострадавшей он не был знаком до дня, когда надругался. Сама женщина с ноября прошлого года официально проживает в Дели и до этого уже снималась в рекламе. Сейчас француженка находится в стабильном состоянии.

Ранее 45-летний дядя растлевал десятилетнюю племянницу на кухне и угрожал изнасиловать.

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