Руководитель Гидрометцентра рассказал, когда придет тепло в центр России

Вильфанд: летняя погода с +25℃ вернется в Московский регион со 2 июля

Летняя погода с +22-25 градусами вернется в Московский регион со 2 июля. Об этом сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 2 июля в столице температура будет повышаться, ночью она будет около +10-15℃, днем — +17-22℃. Постепенно дневные значения составят +22-25℃. Такой температурный фон уже близок к обычным значениям, отметил метеаролог.

При этом Вильфанд добавил, что очень высоких летних температур в Московском регионе ждать не стоит. Местами могут быть небольшие дожди, но условий для сильных х осадков нет.

Предварительные расчеты показывают, что в следующие выходные, 5-6 июля ночные температуры будут в диапазоне +10-15℃. Днем в эти дни будет +20-22℃ в Москве, в Московской области — +18-25℃, что ниже нормы на два градуса.

Также Вильфанд предупредил о жаркой погоде до +30 градусов на Урале и Дальнем Востоке. Эта температура на 5-10°C выше нормы.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали о погоде в Москве в День молодежи.