Персональные данные россиян запретят хранить за рубежом

С 1 июля хранение персональных данных россиян за рубежом будет запрещено. Соответствующие поправки были внесены в закон «О персональных данных», передает РИА Новости.

Теперь законодательно запрещены будут запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных вне РФ. До обновления закона операторы персональных данных могли передавать базы данных, расположенные на серверах на территории РФ, для обработки за рубежом.

Новый закон затронет работу таких обработчиков данных как Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы и другие. С 1 июля использовать зарубежные сервисы для аналитики станет затруднительно.

К персональным данным относятся IP-адрес, учетные записи или данные о местоположении, биометрия, связка имени и фамилии с паспортными данными, e-mail и адресом, номер телефона, ИНН, СНИЛС, данные о семейном положении и образовании.

До этого член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил, что в сентябре вступает в силу закон, в рамках которого обработка обезличенных персональных данных может проходить без предварительного согласия человека. По словам парламентария, данная инициатива является важным шагом в формировании продвинутой цифровой среды.

Ранее россиянам назвали способы защитить свои персональные данные в сети.