Россиянам назвали способы защитить свои персональные данные в сети

Утечка персональных данных грозит попаданием в теневые базы мошенников и другими неприятностями. Избежать этого можно, следуя нескольким правилам, первое из которых — это обязательное соблюдение цифровой гигиены, рассказал руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Личную информацию не нужно публиковать в соцсетях, использовать для секретных вопросов. К разным сервисам нужно придумать разные пароли, причем все они должны быть достаточно сложными и состоять не менее чем из 10 знаков, объяснил эксперт. Он напомнил о важности применения многофакторной авторизации и посоветовал хранить пароли в специальных приложениях — к примеру, KeePass или Kaspersky Password Manager.

«Не сообщайте свои данные по телефону и не пересылайте фото документов незнакомым людям, — подчеркнул Иевлев. — Остерегайтесь малоизвестных сайтов и переходов по ссылкам от неизвестных в мессенджерах или в почте, ни в коем случае не вводите свои данные на неизвестных сайтах».

Проверить, не утекли ли данные в сеть, можно с помощью специальных сервисов. Однако и здесь нужно быть осторожными — некоторые из них, маскируясь под настоящие инструменты, наоборот созданы для кражи информации. В качестве надежного сервиса специалист назвал Have I Been Pwned. Этот ресурс помогает проверить, не скомпрометировал ли пользователь свои данные.

Среди самых распространенных способов кражи персональных данных — фишинг (фальшивые сайты, ссылки в письмах и сообщениях), перехват учетных записей, кража номеров соцстрахования, а также звонки от лица официальных органов и банков с целью выманивания информации.

Напомним, объем утечек персональных данных россиян за год вырос на 70%. Мошенникам удалосмогли получить 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов. Утечки данных были обнаружены в даркнете, а также на закрытых и публичных форумах и в Telegram-каналах.

Ранее в «Ростелекоме» прокомментировали утечку данных.