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В Госдуме предупредили об изменении правил обработки персональных данных

Депутат Немкин: правила обработки персональных данных изменятся с 1 сентября
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Depositphotos

В России с 1 сентября изменятся правила обработки персональных данных. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Депутат пояснил, что в сентябре вступает в силу закон, в рамках которого обработка обезличенных персональных данных может проходить без предварительного согласия человека. По словам парламентария, данная инициатива является важным шагом в формировании продвинутой цифровой среды.

«Закон вводит более четкие рамки для использования данных, исключающие прямую идентификацию граждан, и при этом предоставляет государству и уполномоченным организациям инструменты для анализа обезличенных массивов в интересах общественного управления и развития технологий, включая искусственный интеллект», — сказал член думского комитета.

30 мая в России ввели новые крупные штрафы за утечку персональных данных. Например, если из-за действий или бездействия организации произошла незаконная передача данных от 1000 до 10 тысяч человек, то штраф для должностных лиц составит от 200 до 400 тыс. рублей, а для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 3 до 5 млн рублей.

Ранее россиянам назвали способы защитить свои персональные данные в сети.

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