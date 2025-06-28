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Пилот погиб при крушении самолета в Приморском крае

В Приморском крае упал легкомоторный самолет Zlin-142

В районе аэродрома Новонежино в Приморском крае потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin-142. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Данное воздушное судно управлялось гражданином 1969 г.р., который в результате происшествия погиб. Иные лица на борту отсутствовали», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, собственник самолета передал его пилоту для отработки навыков пилотирования. По факту произошедшего организована проверка. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В апреле в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. По информации Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Ранее в Турции потерпел крушение пожарный самолет.

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