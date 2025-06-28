У берегов Мексики обнаружили подводную лодку с тоннами кокаина

Моряки Военно-морского флота Мексики обнаружили подводную лодку с 3,5 т кокаина у берегов штата Герреро. Об этом сообщается на сайте секретариата ВМФ страны.
В операции по пресечению наркотрафика участвовали представители Генеральной прокуратуры, Секретариата национальной обороны, Национальной гвардии и Секретариата безопасности и защиты граждан Мексики.
На борту остановленной моряками подводной лодки находились трое членов экипажа. Они были задержаны и доставлены в полицейский участок.
Мексиканская наркомафия уже давно использует кустарно изготавливаемые подводные полупогружные лодки вместимостью сопоставимые с грузовым автомобилем. Обычно такие подводные суда погружаются на глубину не более 4–5 м. В 2025 году мексиканские правоохранители изъяли 44,8 т кокаина во время патрулирования акватории.
До этого Минфин США ввел санкции против трех банков Мексики за содействие наркокартелям.
Ранее британка привезла из Мексики 2 чемодана кокаина, думая, что там наличные.