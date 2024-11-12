Британка привезла из Мексики 2 чемодана кокаина, думая, что там наличные

Жительнице Великобритании грозит до 60 лет тюрьмы за контрабанду кокаина из Мексики, пишет LADBible.

Ким Холл, мать из Йоркшира, столкнулась с серьезными обвинениями после того, как была задержана с двумя чемоданами кокаина при попытке вернуться из Мексики в Великобританию. Во время отдыха в Канкуне она согласилась помочь двум британцам, с которыми познакомилась ранее, и забрала их вещи, думая, что в них находятся деньги.

Однако вскоре после этого она обнаружила, что чемоданы были заполнены наркотиками. После пересадки в Чикаго сотрудники службы безопасности США выяснили, что в чемоданах находились запрещенные вещества. Теперь ей грозит от 15 до 60 лет тюрьмы.

Тем временем несмотря на ее борьбу за справедливость, отец Ким раскритиковал британское правительство за недостаток помощи, отмечая, что дипломаты предоставили лишь список благотворительных организаций.

Жительнице Великобритании грозит до 60 лет тюрьмы за контрабанду кокаина из Мексики.

Ранее американку арестовали, приняв остатки еды на ее ложке за наркотики.