Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британка привезла из Мексики 2 чемодана кокаина, думая, что там наличные

LADBible: британке грозит до 60 лет тюрьмы за контрабанду кокаина из Мексики

close
Shutterstock/FOTODOM

Жительнице Великобритании грозит до 60 лет тюрьмы за контрабанду кокаина из Мексики, пишет LADBible.

Ким Холл, мать из Йоркшира, столкнулась с серьезными обвинениями после того, как была задержана с двумя чемоданами кокаина при попытке вернуться из Мексики в Великобританию. Во время отдыха в Канкуне она согласилась помочь двум британцам, с которыми познакомилась ранее, и забрала их вещи, думая, что в них находятся деньги.

Однако вскоре после этого она обнаружила, что чемоданы были заполнены наркотиками. После пересадки в Чикаго сотрудники службы безопасности США выяснили, что в чемоданах находились запрещенные вещества. Теперь ей грозит от 15 до 60 лет тюрьмы.

Тем временем несмотря на ее борьбу за справедливость, отец Ким раскритиковал британское правительство за недостаток помощи, отмечая, что дипломаты предоставили лишь список благотворительных организаций.

Жительнице Великобритании грозит до 60 лет тюрьмы за контрабанду кокаина из Мексики.

Ранее американку арестовали, приняв остатки еды на ее ложке за наркотики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами