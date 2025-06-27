Архиепископ Аджапахян обратился к армянам с политической просьбой

Архиепископ Аджапахян попросил не упоминать его имя среди кандидатов в премьеры

Задержанный по обвинению в призывах к свержению власти глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаэл Аджапахян попросил не упоминать его имя среди кандидатов в премьер-министры Армении. Соответствующую записку владыки опубликовал его адвокат Ара Зограбян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я полностью удовлетворен своим служением в церкви в качестве священнослужителя, поэтому прошу не муссировать мое имя в списке кандидатов в премьер-министры», — говорится в записке.

По армянскому законодательству, для того чтобы начать процесс импичмента главе правительства, инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра.

Архиепископ приехал в Следственный комитет Армении из Первопрестольного Эчмиадзина, где сотрудники правоохранительных органов пытались задержать его утром по обвинению в публичных призывах к свержению конституционного строя.

Спецназ Службы национальной безопасности Армении сразу же проводил архиепископа внутрь здания Следственного комитета. Вся улица, на которой расположено здание, и близлежащие дворы были оцеплены сотрудниками полиции.

До этого оппозиционная парламентская фракция «Армения» заявила о готовности выдвинуть в премьеры республики кандидатуру архиепископа Аджапахяна, чтобы запустить процедуру импичмента главы правительства Никола Пашиняна.

Публичный конфликт между Пашиняном и церковью продолжается с мая этого года. Глава армянского правительства утверждает, что в церкви сложилась система наследования имущества и должностей, которая противоречит канонам. Кроме того, стороны по-разному видят пути решения Нагорно-Карабахского конфликта.

Ранее в Армении попытка силовиков задержать священника обернулась дракой.