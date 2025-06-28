Арестованные за приставание к девушкам в Москве не признали вину

РИА Новости: оба пристававших к девушкам в Москве пикапера не признали вину

Двое мужчин, которые были арестованы за приставание к девушкам в центре Москвы, не признали вину. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

«Вину не признал, пояснил, что общественный порядок не нарушал, сопротивления полиции не оказывал», — указано в обоих протоколах.

27 июня Тверской суд Москвы арестовал двух пикаперов, пристававших к девушкам в центре столицы, на 15 суток.

Незадолго до этого сообщалось, что 27-летняя жительница Москвы стала жертвой приставаний на Охотном ряду. К ней подошла компания из шести молодых людей, после чего один из них принялся оскорблять девушку и ухватил за интимное место. Пострадавшая вырвалась и рассказала о произошедшем полицейским.

Виновный был задержан вместе с еще одним мужчиной из группы. Один из них — москвич в возрасте 21 года. Другой — 23-летний уроженец Кемеровской области.

Сообщения о массовых домогательствах на улицах Москвы начали поступать за несколько дней до этого. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа в знакомстве грубо хватали за ягодицы и убегали. Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что некий «гуру соблазнения» организовал флешмоб, потребовав от своих учеников «делать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе.

Ранее был назван возможный виновник домогательств в общественных местах Москвы.