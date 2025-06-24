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Назван возможный виновник домогательств в общественных местах Москвы

«Москвич»: в организации хватания москвичек за ягодицы заподозрили Алекса Лесли
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Телеграм-канал «alexlesleynew»

Назван возможный виновник в домогательствах в отношении женщин на центральных улицах Москвы. Об этом сообщает «Москвич Mag».

В публикации отмечается, что виновником может быть блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), который в своем Telegram-канале запустил «телесный тренинг», а также призвал «присоединиться к команде и снять всех девушек».

Издание подчеркивает, что к посту была прикреплена ссылка, которая вела в закрытый чат, где участникам тренинга давали задания. Одно из них: подойти к 30 незнакомым девушкам на улице и схватить их за ягодицы.

До этого сообщалось, что в Москве девушка написала заявление в полицию на парня, схватившего ее за ягодицы на улице в центре города.

Известно, что за последние дни несколько девушек рассказали о случаях домогательств в районе Китай-города и на Тверской.

22-летняя студентка Полина Хохлома поделилась историей, которая произошла с ней в прошлое воскресенье, 22 июня, на Китай-городе. Там к ней подошли двое мужчин, которые предложили познакомиться. После отказа один из них подошел ближе, начал улыбаться, а затем остановил ее и схватил за ягодицы.

Ранее в Архангельске кондуктор-мигрант приставал к 14-летней пассажирке и получил срок.

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