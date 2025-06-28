Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно информации ресурса, сирены звучат приблизительно с 1:30.

До этого сообщалось, что во всех регионах Украины отменили режим предупреждения об угрозе с воздуха.

27 июня сообщалось о взрывах в Киевской области.

23 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава МВД страны Игорь Клименко сообщили, что Киев и Киевская область подверглись воздушным атакам в ночное время. В регионе зафиксированы повреждения объектов в Белоцерковском и Бучанском районах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском Днепре прогремели взрывы.