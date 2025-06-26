В украинском Днепре прогремели взрывы

В Днепре на юго-востоке Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В городе Днепре на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Днепропетровской и Харьковской областях введен режим воздушной тревоги.

Два дня назад в Днепре тоже раздавались взрывы. По словам депутата Верховной рады Максима Бужанского, их было «штук пять, если не шесть». А 25 июня российские беспилотные летательные аппараты атаковали Харьков. По Киевскому району нанесли удары семь российских беспилотников. Они атаковали находившееся там промышленное предприятие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры боев за Ялту.