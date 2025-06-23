Власти Украины сообщили о последствиях ночной атаки на Киев и область

Киев и Киевская область подверглись воздушным атакам минувшей ночью. Об этом сообщают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава МВД страны Игорь Клименко, пишет РБК.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко объявил о работе систем противовоздушной обороны около полуночи 23 июня. Ночью он также информировал о падении обломков, попаданиях и пострадавших в разных районах города, в том числе Соломянском, Дарницком и Святошинском.

В Киевской области зафиксированы повреждения объектов в Белоцерковском и Бучанском районах.

В Минобороны РФ сообщили, что военные Вооруженных сил (ВС) РФ минувшей ночью нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киевской области. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен при помощи высокоточного оружия и беспилотников. Кроме предприятий ВПК атаке также подверглись военный аэродром и арсенал минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

Ранее Небензя рассказал, что может спасти Киев от полной катастрофы.