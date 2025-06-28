На всей территории Украины отменили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины отменили режим предупреждения об угрозе с воздуха. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены перестали звучать в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях республики.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о взрывах в городе.

26 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области российские военные нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами, командным пунктам территориальной обороны и позициям украинской противовоздушной обороны. По его словам, всего было зафиксировано пять ударов по различным военным объектам на территории региона.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее бывший солдат ВСУ рассказал об использовании БПЛА в качестве заградотрядов.