Суд в России вынес приговор командиру ракетной бригады ВСУ

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Ростислава Карпушу за ракетные удары по Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Следствие установило, что в ноябре 2024 года военные под командованием Карпуши совершили как минимум семь прицельных пусков тактических ракет по местам расположения военнослужащих РФ, техники, а также гражданскому объекту в Курской области.

Несколько человек не пережили эти удары, ряд других получили ранения различной степени тяжести.

В марте сообщалось, что сотрудники правопорядка завершили расследование уголовного дела против Карпуши, который 23 июня 2024 года отдал солдатам приказ об обстреле пляжа в Севастополе, в результате чего пострадали более сотни мирных граждан.

Ранее суд вынес приговор наемнице из Дании за преступления в Курской области.