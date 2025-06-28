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Суд в России вынес приговор командиру ракетной бригады ВСУ

Командира ракетной бригады ВСУ Карпушу заочно приговорили к пожизненному сроку
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Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Ростислава Карпушу за ракетные удары по Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Следствие установило, что в ноябре 2024 года военные под командованием Карпуши совершили как минимум семь прицельных пусков тактических ракет по местам расположения военнослужащих РФ, техники, а также гражданскому объекту в Курской области.

Несколько человек не пережили эти удары, ряд других получили ранения различной степени тяжести.

В марте сообщалось, что сотрудники правопорядка завершили расследование уголовного дела против Карпуши, который 23 июня 2024 года отдал солдатам приказ об обстреле пляжа в Севастополе, в результате чего пострадали более сотни мирных граждан.

Ранее суд вынес приговор наемнице из Дании за преступления в Курской области.

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