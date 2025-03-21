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Расследование против командира ВСУ, приказавшего атаковать пляж в Севастополе, завершено

СК завершил дело командира ВСУ, отдавшего приказ обстрелять пляж в Севастополе
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Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники правопорядка завершили расследование уголовного дела против командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, на данный момент дается правовая оценка действиям лиц, причастных к ударам по гражданской инфраструктуре.

«По одному из таких уголовных дел расследование завершено – обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 июня прошлого года он отдал солдатам приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе, в результате попадания снаряда пострадали мирные жители, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения.

2 февраля в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области.

В этот же день СК возбудил уголовное дело в отношении Карпуши, который отдал приказ об ударе по интернату в Судже.

Ранее военные блогеры прокомментировали удар по интернату в Судже.

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