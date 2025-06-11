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Суд заочно вынес приговор наемнице из Дании за преступления в Курской области

Суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы наемницу из Дании Йоргенсен
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СК РФ

Суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен за преступления в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо лишения свободы, наемнице также был назначен штраф в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей. Суд рассматривал дело в закрытом режиме без прессы и слушателей. Их допустили только на прения сторон и оглашение приговора.

В ходе заседания стало известно, что Йоргенсен обвиняется в террористическом акте, наемничестве, незаконном пересечении границы России, контрабанде огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия.

Наемница объявлена в международный розыск и заочно арестована.

Согласно обвинительному заключению, Йоргенсен прибыла на Украину в мае 2024 года и направилась в пункт дислокации интернационального легиона. Там она вступила в ряды Вооруженных сил Украины, подписав контракт с оплатой не менее 1 тысячи долларов в месяц. За период с мая по ноябрь 2024 года она заработала не менее 7 тысяч долларов, участвуя в боях против российских войск на территории Украины и в Курской области.

По данным следствия, Йоргенсен участвует в боевых действиях на территории России как наемник. В ноябре 2024 года она незаконно пересекла государственную границу России и вторглась в Курскую область, где совершает преступления против мирного населения региона.

Ранее гвардеец-разведчик рассказал о хитрости наемников ВСУ в зоне СВО.

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