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В небе над США заметили загадочный огненный шар

Огненный шар заметили в небе на юго-востоке США
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Depositphotos

В небе над американскими штатами Джорджия и Южная Каролина на юго-востоке страны заметили таинственный огненный шар. Кадры опубликовал телеканал CBS News.

Через некоторое время после обнаружения объект взорвался над Джорджией, вызвав грохот, который услышали многие местные жители.

Американское метеорное общество получило более 160 сообщений о наблюдении огненного шара от очевидцев события в двух штатах.

Представитель Национального космического агентства США (NASA) Билл Кук рассказал, что его впервые заметили на высоте примерно 80 километров над городом Оксфорд, штат Джорджия. Огненный шар двигался на юго-запад со скоростью свыше 48 тысяч километров в час.

Позже объект взорвался на высоте порядка 43 километров над Уэст-Форест в Джорджии, высвободив энергию, эквивалентную примерно 20 тоннам тротила.

До этого камеры Крымской астрофизической обсерватории зафиксировали редкое небесное явление — метеор типа грейзер, который лишь слегка коснулся верхних слоев атмосферы и снова вышел в космос.

Ранее ученые научились «подслушивать» метеориты и космический мусор на земной орбите.

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