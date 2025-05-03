Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились «подслушивать» метеориты и космический мусор на земной орбите

EGU25: анализ инфразвуковых колебаний выявляет космомусор и астероиды
close
NASA's Goddard Space Flight Center

Американские ученые из Сандийских национальных лабораторий в Альбукерке разработали метод слежения за метеоритами и космическим мусором с помощью инфразвука. Технология может обезопасить Землю и околоземное пространство от космических и рукотворных угроз. Доклад представили на Генеральной ассамблее Европейского союза геонаук (EGU25).

Ежегодно на планету обрушиваются десятки тонн космического вещества — от метеоритов до фрагментов отработавших спутников. При скорости 29 тыс. км/ч даже небольшие объекты несут значительную угрозу. Традиционно для отслеживания таких угроз использовались радиолокационные системы, но инфразвуковые датчики, улавливающие неслышимые человеческому уху волны, открывают новые перспективы.

Ключевая проблема, как выяснили специалисты, заключается в угле входа объекта. Крутые траектории (свыше 60°) дают четкие сигналы, но пологие спуски создают разнонаправленные волны, затрудняющие интерпретацию.
«Инфразвук от болида напоминает не единый взрыв, а протяжный звуковой удар», — пояснила автор работы Элизабет Силбер.

Для работы использовалась глобальная сеть датчиков Организации по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний (CTBTO), фиксирующая все — от гроз до падающих метеоритов. Уточнение алгоритмов анализа с учетом траекторных искажений позволит точнее прогнозировать зоны падения.

Ранее российские ученые открыли новый минерал и разгадали тайну метеоритов Румурути.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами