Ученые научились «подслушивать» метеориты и космический мусор на земной орбите

Американские ученые из Сандийских национальных лабораторий в Альбукерке разработали метод слежения за метеоритами и космическим мусором с помощью инфразвука. Технология может обезопасить Землю и околоземное пространство от космических и рукотворных угроз. Доклад представили на Генеральной ассамблее Европейского союза геонаук (EGU25).

Ежегодно на планету обрушиваются десятки тонн космического вещества — от метеоритов до фрагментов отработавших спутников. При скорости 29 тыс. км/ч даже небольшие объекты несут значительную угрозу. Традиционно для отслеживания таких угроз использовались радиолокационные системы, но инфразвуковые датчики, улавливающие неслышимые человеческому уху волны, открывают новые перспективы.

Ключевая проблема, как выяснили специалисты, заключается в угле входа объекта. Крутые траектории (свыше 60°) дают четкие сигналы, но пологие спуски создают разнонаправленные волны, затрудняющие интерпретацию.

«Инфразвук от болида напоминает не единый взрыв, а протяжный звуковой удар», — пояснила автор работы Элизабет Силбер.

Для работы использовалась глобальная сеть датчиков Организации по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний (CTBTO), фиксирующая все — от гроз до падающих метеоритов. Уточнение алгоритмов анализа с учетом траекторных искажений позволит точнее прогнозировать зоны падения.

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