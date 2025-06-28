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Синоптик рассказал, какой погоды ожидать москвичам в начале июля

Вильфанд: начало июля в Москве будет холоднее нормы на 4°C
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что начало июля в Москве будет холоднее нормы на 4°C.

«В начале июля интенсивность осадков в Москве уменьшится, будут кратковременные дожди, облачно с частыми прояснениями. И дневные температуры всего-навсего составят 14-19 градусов. Это ниже нормы на 4 градуса», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что в понедельник в Москве будет дождливая погода, местами с сильными осадками. Максимальное количество осадков достигнет 10-20 мм.

До этого Вильфанд сообщал, что прохладная погода в Москве и Подмосковье сохранится до конца июня.

По словам синоптика, в последние пять дней июня в среднем температура будет ниже нормы на 3—4°C.

В ряде районов Подмосковья максимальная температура во вторник составит уже 13—15°C.

В июле дневная температура на несколько дней поднимется до нормы в плюс 25°C.

Ранее синоптик объяснил, с чем связано похолодание в Москве.

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