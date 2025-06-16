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Синоптик объяснил, с чем связанно предстоящее похолодание в Москве

Синоптик Шувалов: похолодание в Москве связано со сменой воздушных масс
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1» объяснил, с чем связано предстоящее похолодание в Москве и Московской области. Причина, по его словам, кроется в смене воздушных масс.

«Сегодня и завтра у нас гребень высокого давления и хорошая продолжительная 48-часовая пауза в дождях. Температура приободрится и станет до +23, +24 градусов. Но, к сожалению, в среду начнет холодать, и температура к пятнице-субботе опустится до +15, +17 градусов», — сказал Шувалов.

Он добавил, что не стоит рассчитывать на температуру выше +20°C и на следующей неделе.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, «скучновато-осенняя» погода ожидается в Москве с четверга и до конца текущей недели.

По его словам, в четверг пройдет заметный дождь, в пятницу — небольшой. При этом в субботу и воскресенье осадки прекратятся, однако повысится давление.

Ранее жителей европейской части России предупредили о похолодании.

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