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В центре Одессы произошла стрельба

В Одессе на Соборной площади произошла стрельба
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РИА Новости

В Одессе на Соборной площади в центре города неизвестные ранили местного жителя. Об этом сообщает региональное управление Национальной полиции Украины.

«По предварительной информации правоохранителей, у местного жителя произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пострадавшего госпитализировали, а другие участники инцидента скрылись с места происшествия.

23 мая на Украине осудили военного, который, будучи пьяным, стрелял по несовершеннолетним.

До этого в Никополе Днепропетровской области 34-летний мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата во время проверки военно-учетных документов. Он вступил в словесный конфликт с сотрудниками ТЦК. В ходе ссоры мужчина достал пистолет и выстрелил в сторону военнослужащего, а затем скрылся.

Ранее в сети появилось видео со стрельбой во дворе ЖК на севере Москвы.

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