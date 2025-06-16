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В сети появилось видео со стрельбой во дворе ЖК на севере Москвы

Пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе ЖК на севере Москвы

Мужчина открыл стрельбу во дворе ЖК «На Дмитровском шоссе 169» на севере столицы. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видеозаписи можно увидеть группу людей. В какой-то момент один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в воздух. На записи слышно характерный для выстрела звук, а также можно увидеть яркую вспышку и последующий за ней дым.

Что стало причиной конфликта, не сообщается. Однако, по словам местных жителей, открывший огонь мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«Проходил мимо них на улице. Тот, кто стрелял, был сильно пьян и выделывался на всех. Потом с окна наблюдал за этим: он кричал, что является каким-то сержантом и прочее», — рассказал один из очевидцев.

Информации о пострадавших в ходе этого конфликта не поступало.

До этого в Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении подростка, который открыл стрельбу из пневматического пистолета по окнам многоэтажки.

Фигурантом дела стал 15-летний школьник. Он признался, что купил оружие на маркетплейсе. Прибывшие на место стрельбы полицейские изъяли у подростка пистолет. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее в Волгоградской области был задержан ревнивый военный, открывший стрельбу по двум мужчинам.

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