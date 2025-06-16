В сети появилось видео со стрельбой во дворе ЖК на севере Москвы

Мужчина открыл стрельбу во дворе ЖК «На Дмитровском шоссе 169» на севере столицы. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видеозаписи можно увидеть группу людей. В какой-то момент один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в воздух. На записи слышно характерный для выстрела звук, а также можно увидеть яркую вспышку и последующий за ней дым.

Что стало причиной конфликта, не сообщается. Однако, по словам местных жителей, открывший огонь мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«Проходил мимо них на улице. Тот, кто стрелял, был сильно пьян и выделывался на всех. Потом с окна наблюдал за этим: он кричал, что является каким-то сержантом и прочее», — рассказал один из очевидцев.

Информации о пострадавших в ходе этого конфликта не поступало.

До этого в Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении подростка, который открыл стрельбу из пневматического пистолета по окнам многоэтажки.

Фигурантом дела стал 15-летний школьник. Он признался, что купил оружие на маркетплейсе. Прибывшие на место стрельбы полицейские изъяли у подростка пистолет. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее в Волгоградской области был задержан ревнивый военный, открывший стрельбу по двум мужчинам.