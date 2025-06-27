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В российском городе проходят масштабные антимигрантские рейды

В Вязьме Смоленской области проходят масштабные антимигрантские рейды
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Вязьме Смоленской области сотрудники правоохранительных органов проводят масштабные антимигрантские рейды, в частности, на городских рынках и стройках. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Силовики (в том числе ОМОН) жестко задерживают людей неславянской внешности — так, задержан был даже мужчина с российским паспортом», — сказано в публикации.

По данным авторов Telegram-канала, рейды могут быть связаны с убийством 22-летнего местного жителя. Уточняется, что он заступился за друга и получил ножевые ранения.

Позже подозреваемых в совершении преступления задержали, но их личности не раскрыли.

До этого замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков рассказал, что иностранные спецслужбы активно вербуют мигрантов из Средней Азии для совершения терактов на территории России. Причинами повышенного риска, по данным аналитиков, является влияние местных экстремистских движений и религиозная идеология иностранных граждан, многие из которых придерживаются радикальных взглядов.

Ранее глава СПЧ назвал категорию мигрантов, которым нет места в РФ.

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