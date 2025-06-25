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Российский школьник попал в реанимацию с отравлением, угостившись печеньем от незнакомца

РЕН ТВ: в Сургуте неизвестный отравил школьника печеньем, подросток в реанимации
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Pexels

В Сургуте 15-летний подросток угостился печеньем, предложенным неизвестным, и попал в реанимацию с отравлением. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 июня возле остановки «Музыкальный колледж» на улице Энтузиастов. Неизвестный мужчина угостил восьмиклассника печеньем, после чего подростку стало плохо. Через 20 минут у школьника появились симптомы отравления — головокружение и невнятная речь.

Пострадавшего в тяжелом состоянии обнаружили прохожие на лавочке в 200 метрах от остановки. Медики диагностировали у него токсическое действие неуточненного вещества и поместили пострадавшего в реанимацию.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, личность подозреваемого устанавливается. Отмечается, что на участке между остановкой и местом, где нашли подростка, отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Ранее в Нижегородской области девочка впала в кому, отравившись неизвестным веществом.

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